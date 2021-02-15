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Бойовики під вечір двічі порушили перемир'я на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Понеділок 15 лютого 2021 18:02
Бойовики під вечір двічі порушили перемир'я на Донбасі Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 15 лютого в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксували два порушення перемир'я. Проросійські бойовики під вечір обстріляли позиції українських військових біля Славного та Світлодарська.

Про це повідомило командування ООС на сторінці у Facebook.

Біля Славного російсько-окупаційні сили відкрили вогонь у бік українських військових зі станкового протитанкового гранатомета. Обстріл був неприцільним.

З автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета проросійські бойовики стріляли сьогодні біля Світлодарська.

В результаті обстрілів українські військові не постраждали. Про всі факти порушення "тиші" українська сторона повідомила представників ОБСЄ.

Крім того, українські сапери сьогодні розмінували майже 2 гектари прифронтової території та передали на знищення 31 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, вчора проросійські бойовики тричі порушували перемир'я на Донбасі. Окупанти відкривали вогонь біля Водяного та Новоолександрівки.

Додамо, сьогодні в окупованій Горлівці невідомі підірвали автомобіль одного з ватажків "ДНР". Терорист вижив, але з осколковими пораненнями потрапив до лікарні.

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