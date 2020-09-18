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Боевики увеличивают минные поля на Донбассе, - ООС

Донбасс, Пятница 18 сентября 2020 14:56
Боевики увеличивают минные поля на Донбассе, - ООС
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Боевики продолжают нарушать условия перемирия на Донбассе. В частности, они увеличивают минные поля и размещают боеприпасы в жилых массивах.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Соответствующие факты нарушения перемирия были зафиксированы Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

Так, вблизи Саханки Донецкой области 13 сентября беспилотник ОБСЕ зафиксировал 14 противотанковых мин, установленных поперек дороги. Еще 28 противотанковых мин на этой же дороге выявили вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области.

Возле населенного пункта Веселое Донецкой области наблюдатели впервые зафиксировали 6 фрагментов боеприпасов. 4 из них оценены как трубы от снаряда реактивной системы залпового огня "Град" 122 мм, еще 2 - как хвостовые стабилизаторы 120 мм минометных мин.

"Российско-оккупационные войска и в дальнейшем систематически пренебрегают режимом прекращения огня и в очередной раз увеличивают минные поля, размещают боеприпасы в жилых массивах, чем подвергают опасности мирных жителей Донбасса", - сообщили в штабе.

Ранее РБК-Украина писало, что Миссия ОБСЕ зафиксировала 15 нарушений перемирия на Донбассе.

Также сообщалось, что ночью боевики из гранатометов обстреляли украинских военных вблизи Водяного.

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