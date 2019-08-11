Боевики с утра дважды нарушили перемирие на Донбассе

С начала воскресенья, 11 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксировано потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Так, по состоянию на 12 часов российско-оккупационные войска дважды нарушили двусторонние договоренности относительно полного прекращения огня на Донбассе. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

По данным оборонного ведомстве, утром под вражеским обстрелом оказались позиции украинских военных в районе населенных пунктов Водяное и Старогнатовка.

Отмечается, что российско-оккупационные войска применяли против подразделений Объединенных сил ручные противотанковые гранатометы РПГ. В результате вражеских обстрелов ни один украинских военный не пострадал.

"Военнослужащие из состава Объединенных сил придерживались режима прекращения огня. По состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинскими подразделениями из состава Объединенных сил", - добавили в ведомстве.

Напомним, что в минувшие сутки, 10 августа, в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб военнослужащий Национальной гвардии. Также в результате обстрела был ранен военный из состава Вооруженных сил. Боевики применяли минометы 82-го калибра.