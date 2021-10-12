Боевики устроили учения с боевой стрельбой на выходных, - отчет ОБСЕ

Всего в период с вечера 8 по вечер 10 октября ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 270 нарушений прекращения огня. При этом большая часть произошла в Донецкой области, где наблюдатели зафиксировали 150 нарушений. Также в Донецкой области отмечают 35 взрывов, среди которых 1 разрыв, 2 взрыва в воздухе и

32 взрыва неопределенного происхождения.

Известно, что большинство нарушений произошли в районе Петровского, неподконтрольного украинскому правительству. Там наблюдатели фиксировали многочисленные взрывы. Также в ОБСЕ отметили 33 выстрела из стрелкового оружия, которые скорее всего связанны с учениями оккупантов.

"По оценке, учения с боевой стрельбой, что является нарушением решения

Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года о запрете проведения учений с боевой стрельбой в зоне безопасности", - говорится в сообщении.

Также беспокойно было в Марьинке и Широкино.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировали 120 нарушений режима прекращения огня, в том числе 49 взрывов. Из них 1 взрыв зафиксирован в воздухе, а 48 взрывов неопределенного происхождения.

"Все эти нарушения произошли в пределах и вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое", - говорится в сообщении.