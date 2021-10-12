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Боевики устроили учения с боевой стрельбой на выходных, - отчет ОБСЕ

Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе нарушают режим прекращения огня и прочие договоренности. На этих выходных они устроили учения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 11 октября.

Всего в период с вечера 8 по вечер 10 октября ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 270 нарушений прекращения огня. При этом большая часть произошла в Донецкой области, где наблюдатели зафиксировали 150 нарушений. Также в Донецкой области отмечают 35 взрывов, среди которых 1 разрыв, 2 взрыва в воздухе и
32 взрыва неопределенного происхождения.

Известно, что большинство нарушений произошли в районе Петровского, неподконтрольного украинскому правительству. Там наблюдатели фиксировали многочисленные взрывы. Также в ОБСЕ отметили 33 выстрела из стрелкового оружия, которые скорее всего связанны с учениями оккупантов.

"По оценке, учения с боевой стрельбой, что является нарушением решения
Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года о запрете проведения учений с боевой стрельбой в зоне безопасности", - говорится в сообщении.

Также беспокойно было в Марьинке и Широкино.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировали 120 нарушений режима прекращения огня, в том числе 49 взрывов. Из них 1 взрыв зафиксирован в воздухе, а 48 взрывов неопределенного происхождения.

"Все эти нарушения произошли в пределах и вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое", - говорится в сообщении.

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Донбасс