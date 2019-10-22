Боевики усиливают давление на жителей Донбасса, - разведка

На оккупированных территориях Донбасса усиливают информационное давление на местных жителей. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Максим Праута.

Сообщается, что российский пропагандистский аппарат наращивает информационное давление на жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областях. Кроме того, растет количество пророссийски настроенных общественных движений, объединений и организаций.

"В частности, с начала октября под видом агитации за создание "Добровольного общества содействия армии, авиации и флота" интенсивно распространяется недостоверная и искаженная информация, в том числе слухи о возобновлении активных боевых действий подразделениями Объединенных сил и выход Украины из переговоров в нормандском формате", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" приговорили к 15 годам заключения украинского журналиста Станислава Асеева.

Ранее также украинская разведка сообщала, что боевики на Донбассе привели свои силы в полную боеготовность.