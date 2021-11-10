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Боевики трижды обстреляли позиции ООС на Донбассе

Автор: Валерия Полищук

В среду, 10 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один из которых с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, боевики обстреливали украинские позиции в районе населенного пункта Причепиловка. Они вели обстрел из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Катериновки, что в Луганской области, оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в сторону Широкиного оккупационные войска совершили обстрел из гранатометов различных систем, а также из стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию на Донбассе.

Напомним, за минувшие сутки, 9 ноября, боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе.

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ООСДонбасс