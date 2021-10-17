Боевики трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе

В воскресенье, 17 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объеденных сил.
Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Луганского. Боевики совершили обстрел со станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Крымского пророссийские наемники применили станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.
"Наши защитники открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность. Украинские подразделения контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 16 октября, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.