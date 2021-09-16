Боевики трижды обстреливали позиции ООС на Донбассе. Жертв и пострадавших нет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
За прошедшие сутки, 15 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия.
В направлении Южного вооруженные формирования РФ совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Авдеевки российские оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
По состоянию на 7 часов утра, 16 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.