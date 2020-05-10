Боевики в течение часа обстреливали из минометов силы ООС под Авдеевкой

С начала текущих суток поддерживаемые Россией боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Обстрелы велись из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов. Отмечается, что при каждом обстреле боевики применяли минометы, всего выпустив 24 мины разных калибров.

Первый обстрел произошел в 4:45 утра из оккупированного Спартака.

"Враг начал обстрел позиций защитников Авдеевки, применяя в течение часа автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также миномет 82-го калибра. С 5:10 по мужественным защитникам Авдеевки российско-оккупационные войска по направлению от Каштанового также применили минометы 120-го и 82-го калибров, а также гранатометы и стрелковое оружие", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в это же время с 5 утра украинские военные зафиксировали несколько взрывов в районе Орехового. Оккупанты вели огонь из СПГ, АГС и крупнокалиберных пулеметов по направлению от оккупированного села Березовское. Украинские военные применили в ответ легкое пехотное вооружение.

"После утренних проявлений агрессии и получения достойного жесткого ответа со стороны защитников Украины, по имеющейся информации, российско-оккупационные войска пока воздерживаются от нарушения режима тишины. Наши герои контролируют обстановку. Потерь вследствие прицельного вражеского огня и боевых действий, среди наших героев-защитников нет. Потери оккупантов уточняются", - сообщили в МОУ.

Напомним, ситуация на Донбассе за прошедшие сутки, 9 мая, обострилась - боевики увеличили количество обстрелов.

В штабе Объединенных сил зафиксировали 17 нарушений режима прекращения огня. Украинским войскам пришлось открывать огонь в ответ. По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четверых ранили.