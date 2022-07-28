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Боевики, связанные с ИГИЛ, совершили теракты в Мали: убиты 18 человек

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Четверг 28 июля 2022 02:46
Боевики, связанные с ИГИЛ, совершили теракты в Мали: убиты 18 человек Фото: боевики, связанные с ИГИЛ, совершили теракты в Мали (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Исламистские боевики совершили два теракта на юго-западе Мали, страны в западной части Африки. В результате происшествия убито 15 солдат и три мирных жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шесть солдат погибли и 25 были ранены, когда боевики напали на военный лагерь в Сонколо, сельской коммуне района Сегу, более чем в 300 километрах к северу от столицы Бамако. Также девять солдат и трое мирных жителей были убиты во время нападения на другой лагерь в юго-западном городе Калумба.

Боевики, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", неоднократно совершали теракты возле военных баз по всей Мали, несмотря на присутствие в стране миротворцев Организации Объединенных Наций.

Ранее сообщалось, что у сикхского храма в столице Афганистана произошел теракт. В результате нападения по меньшей мере два человека и семеро получили ранения.

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ИГИЛ Исламское государство Теракт
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