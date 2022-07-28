Боевики, связанные с ИГИЛ, совершили теракты в Мали: убиты 18 человек

Исламистские боевики совершили два теракта на юго-западе Мали, страны в западной части Африки. В результате происшествия убито 15 солдат и три мирных жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Шесть солдат погибли и 25 были ранены, когда боевики напали на военный лагерь в Сонколо, сельской коммуне района Сегу, более чем в 300 километрах к северу от столицы Бамако. Также девять солдат и трое мирных жителей были убиты во время нападения на другой лагерь в юго-западном городе Калумба.

Боевики, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", неоднократно совершали теракты возле военных баз по всей Мали, несмотря на присутствие в стране миротворцев Организации Объединенных Наций.