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Бойовики, пов'язані з ІДІЛ, здійснили теракти в Малі: вбито 18 осіб

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Четвер 28 липня 2022 02:46
Бойовики, пов'язані з ІДІЛ, здійснили теракти в Малі: вбито 18 осіб Фото: бойовики, пов'язані з ІДІЛ, здійснили теракти в Малі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ісламістські бойовики здійснили два теракти на південному заході малі, країни в західній частині Африки. В результаті події вбито 15 солдатів і три мирних жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Шість солдатів загинули і 25 були поранені, коли бойовики напали на військовий табір в Сонколо, сільській комуні району Сегу, більш ніж в 300 кілометрах на північ від столиці Бамако. Також дев'ять солдатів і троє мирних жителів були вбиті під час нападу на інший табір в південно-західному місті Калумба.

Бойовики, пов'язані з "Аль-Каїдою" і "Ісламською державою", неодноразово здійснювали теракти біля військових баз по всій Малі, попри присутність в країні миротворців Організації Об'єднаних Націй.

Раніше повідомлялося, що біля сикхського храму в столиці Афганістану стався теракт. В результаті нападу щонайменше дві людини і семеро отримали поранення.

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ІДІЛ Исламское государство Теракт
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