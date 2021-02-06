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Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Автор: Даша Харченко

За прошедшие сутки, 5 февраля, на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также, вблизи этого населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который осуществил дистанционное минирование перед позициями наших защитников миной ПОМ-2.

Неподалеку Светлодарска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а возле Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 6 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в зоне проведения ООС украинские военные применяют специальную систему для защиты от вражеских снайперов. По данным разведки, еще в прошлом месяце на Восток Украины вновь прибыли спецназовцы ВС РФ, чтобы убивать бойцов ВСУ.

Напомним, что стало известно имя погибшего на Донбассе военного, которого убил снайпер оккупантов.

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