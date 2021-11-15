Боевики шесть раз обстреляли позиции ООС на Донбассе

В понедельник, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов.
В районе Светлодарска боевики открывали огонь из гранатометов различных систем.
Возле Новозвановки пророссийские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Талаковки оккупационные войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, в направлении Попасной оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 14 ноября, боевики 19 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских действий пострадал водитель-санитар.