Боевики шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял наши позиции, при этом два раза из стрелкового оружия и один раз - из подствольных гранатометов.

В районе Пивденного оккупанты осуществили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

На вооруженные провокации противника наши защитники украинские военные открывали огонь в ответ и заставили его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7 часов утра 7 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.