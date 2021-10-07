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Боевики шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

Автор: Анна Полисученко

Боевики шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу ООС.

В направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял наши позиции, при этом два раза из стрелкового оружия и один раз - из подствольных гранатометов.

В районе Пивденного оккупанты осуществили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

На вооруженные провокации противника наши защитники украинские военные открывали огонь в ответ и заставили его прекратить огневую активность.

По состоянию на 7 часов утра 7 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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ООС