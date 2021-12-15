Боевики семь раз срывали "тишину" на Донбассе, ранен военный

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 14 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Возле Новолуганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Новотошковского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе Авдеевки и Гранитного противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.
В сторону Старогнатовки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Новомихайловки российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Неподалеку Водяного вражеские войска совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.
По состоянию на 7 часов утра, 15 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Первомайского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.