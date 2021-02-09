Боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из автоматического станкового гранатомета.

В пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник неоднократно вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Песков и Водяного, оккупанты применили против украинских защитников гранатометы.

С начала текущих суток, 9 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Песков оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия.