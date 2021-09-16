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Боевики семь раз обстреляли позиции ООС на Донбассе: потерь среди военных нет

Новина українською →
Донбасс, Четверг 16 сентября 2021 18:02
Боевики семь раз обстреляли позиции ООС на Донбассе: потерь среди военных нет Фото: боевики семь раз обстреляли позиции ООС на Донбассе (flickr.com.ministryofdefence.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В четверг, 16 сентября, вооруженные формирования РФ семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала сегодняшнего дня зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Два вражеских обстрела были зафиксированы вблизи поселка Тарамчук. Оккупанты использовали 120-мм минометы и артиллерию калибра 122-мм. Под обстрел попал населенный пункт. Повреждены дома мирных жителей.

В районе населенного пункта Пески пророссийские наемники применили минометы калибра 120-мм.

В Луганской области зафиксированы два пролета вражеского беспилотника типа "Квадрокоптер". С помощью дрона боевики корректировали огонь по поселку Счастье. Враг применил минометы 82 калибра. Повреждена гражданская инфраструктура и частные автомобили.

В результате обстрела Счастья местный житель получил ранение. Его состояние удовлетворительное.

Потерь среди военных нет. На вражеские обстрелы украинские бойцы открывали ответный огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - уточнили в штабе ООС.

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Донбасс ООС
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