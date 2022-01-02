ru ua
Вс, 02 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Боевики в Секторе Газа выпустили две ракеты в направлении Израиля

Новина українською →
Воскресенье 02 января 2022 04:57
Боевики в Секторе Газа выпустили две ракеты в направлении Израиля Фото: боевики в секторе Газа выпустили две ракеты в направлении Израиля (twitter.com/TamerMisshal)
Автор: Анна Полисученко

Боевики в Секторе Газа выпустили две ракеты в направлении Средиземного моря. Они приземлились в море у берегов Тель-Авива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сегодня утром из Сектора Газа в сторону Израиля было выпущено 2 ракеты. Согласно протоколу, сирены не звучали и не было перехвата, поскольку ракеты приземлились в море у побережья центральной части Израиля", - говорится в сообщении.

Боевики Газа не сразу взяли на себя ответственность за ракетные обстрелы.

В результате происшествия пострадавших нет.

Впоследствии израильские военные заявили, что нанесли удары по объектам "ХАМАС" в Газа, в частности ракетной площадке и военным постам, которые используются для террористической деятельности.

Радио "ХАМАС" сообщило, что некоторые из постов и тренировочный лагерь были атакованы израильскими самолетами и танками. Сразу сообщений о жертвах не поступало.

Иногда "ХАМАС" запускает пробные ракеты в сторону моря. Аффилированный с "ХАМАС" новостной сайт Paltimes, однако, сообщил, что запуск, вероятно, был вызван неисправностью.

Ранее мы писали, что армия Израиля перехватила ракету, выпущенную из Сектора Газа

Читайте РБК-Украина в Google News
Сектор Газа
NEWS
Пытаются спасти глаз: в Польше украинцу попали петардой в лицо
Пытаются спасти глаз: в Польше украинцу попали петардой в лицо
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году