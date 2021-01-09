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Боевики сегодня нарушили "тишину" возле Донецка и на Приазовье

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 9 января пророссийские боевики на Донбассе трижды нарушали режим прекращения огня. Перемирие нарушали на Приазовье и в районе оккупированного Донецка.

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Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Возле Донецка под вражеский обстрел сегодня попали защитники Луганского. Оккупанты обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На Приазовье нарушение перемирия зафиксировали в районе Водяного. Там позиции подразделений Объединенных сил обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - добавили в штабе ООС.

Напомним, вчера боевики девять раз нарушали перемирие на Донбассе. Под вражеские обстрелы попала бригада, которая ремонтировала водопровод возле Пивденного.

Как писало РБК-Украина, по факту обстрела ремонтной бригады возбудили уголовное дело. Расследованием обстрела занимается прокуратура Донецкой области.

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