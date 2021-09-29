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Боевики сегодня уже дважды открыли огонь по украинским военным: где стреляли

Автор: Инна Собора

В течение текущих суток, 29 сентября, боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

В районе Золотого-4 противник вел прицельный огонь по позициям украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных вблизи населенного пункта Пески, применяя ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил за текущие сутки нет.

На вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Напомним, за сутки, 28 сентября, российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня. Двое бойцов ВСУ получили ранения.

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Донбасс