Боевики размещают на Донбассе танки и гаубицы: ОБСЕ заметила десятки единиц техники

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения, беспилотник ОБСЕ зафиксировал 61 танк, 20 гаубиц, 6 противотанковых пушек на двух полигонах в

неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Из них 22 танка (Т-64 - 15 ед., Т-72 - 7 ед.) оккупанты разместили в районе поселка Круглик. Еще 39 танков (Т-64 - 23 ед., Т-72 -16 ед.) беспилотник заметил в районе Мирного возле Луганска.

Также сообщается о 8 самоходных гаубицах ("Гвоздика", 122 мм) и 12 буксируемых ("Лягушка", 122 мм), а также 6 противотанковых пушках (МТ-12 "Рапира", 100 мм) в Мирном.

Кроме того, ОБСЕ заметила признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности в Буденновском районе Донецка. Там команда СММ видела 14 боевых бронированных машин. Среди них 12 бронетранспортеров разных видов (БТР-70 - 2 ед., БТР-80 - 2 ед., МТ-ЛБ - 8 ед.), одна траншейная машина и БТС-4А.

Также сообщается о неразорвавшейся мине 120 калибра в районе шахты "Октябрьской". Ее засекли камеры ОБСЕ.