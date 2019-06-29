Боевики пытались обвинить подразделения ООС в обстреле населенного пункта

Пророссийские боевики на Донбассе совершили очередную попытку обвинить подразделения операции Объединенных сил (ООС) в обстреле населенного пункта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ была опубликована информация о факте обстрела домов в Пикузах на не подконтрольной Украине территории.

"26 июня, наблюдатели прибыли на место происшествия, где во дворе Дома культуры зафиксировали четыре огромные воронки. Кроме того, от осколков стена была иссечена этой же двухэтажного здания 26 июня, наблюдатели прибыли га место происшествия, где во дворе Дома культуры зафиксировали четыре огромные воронки. Кроме того, от осколков стена была иссечена этой же двухэтажного здания", - сообщили в штабе ООС.

В ОБСЕ считают, что воронки образовались в результате разрыва минометных мин калибра 82 мм, которые могли быть выпущены с западного направления.

Также рядом во дворе сотрудники патруля обнаружили взрыватели и хвостовик от реактивной гранаты. Ударная волна взрыва повредила окна и оконные ставни в нежилом доме. Местные жители рассказали, что обстрел произошел утром 26 июня.

"На основании данных украинской стороны СЦКК, огневая активность подразделений ВС Украины и вооруженных формирований РФ, в районе населенного пункта Пікузи, указывает на то, что 26 июня противник дважды открывал огонь, а именно в 17:40 и 18:25. Украинские подразделения огонь в ответ не открывали. Следовательно, учитывая указанные временные показатели, причастность украинских армейцев к данному инциденту не подтверждается", - сообщили в штабе ООС.

Также они заявили, что провокационные обстрелы направлены для дискредитации подразделений ООС в глазах мирного населения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что боевики из гранатометов обстреляли Золотое-4. В результате обстрела были разрушены крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома, также было зафиксировано воронку от разрыва еще одной гранаты на автомобильной дороге.