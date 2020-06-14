Боевики пять суток подряд блокируют КПВВ "Марьинка" в две стороны

Фото: КПВВ (ГПСУ)

Двух людей удерживают в пункте пропуска уже больше трех суток

Оккупационные войска на Донбассе пятые сутки подряд не пропускают мирных жителей через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка". Отдельные гражданские ждут разрешения на возвращение домой уже более трех суток.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что это двое людей, которые ждут возвращения домой в легковом автомобиле. При этом работа КПВВ заблокирована в две стороны. Причины такого поведения боевиков в пресс-центре не уточнили.

"КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться до родных домов... Наши пограничники из состава Объединенных сил, при необходимости, готовы обеспечить возвращение этих граждан обратно на подконтрольную правительству Украины территорию", - отметили в Объединенных силах.

В частности, в пресс-центре напомнили, что усилиями украинской стороны со вчерашнего дня, 13 июня, создан пеший переход линии разграничения в Станице Луганской.

"Российские вооруженные формирования были вынуждены частично разблокировали гуманитарный коридор со временно оккупированным Луганском. Сегодня, 14 июня, там линию разграничения пересекли 180 граждан: 75 на подконтрольную правительству Украины территорию и 105 в обратном направлении", - добавили в пресс-центре.

Напомним, 13 июня, боевики частично разблокировали пересечение линии разграничения с оккупированным Луганском; на подконтрольную территорию прибыли абитуриенты, которым не сообщили об отмене пробного Внешнего независимого оценивания.

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Автор: РБК-Украина