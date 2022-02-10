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Боевики пять раз обстреливали позиции ООС на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Четверг 10 февраля 2022 17:37
Боевики пять раз обстреливали позиции ООС на Донбассе Фото: Боевики пять раз обстреливали позиции ООС на Донбассе (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 10 февраля, вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских действий ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован недалеко от Песков. Оккупанты дважды открывал огонь из гранатометов разных систем.

В направлении Зайцево российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Гранитного боевики обстреливали позиции украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Тарамчука российско-оккупационные войска задействовали беспилотник, с помощью которого произвели сброс трех выстрелов ВОГ-17.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрел", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 9 февраля, боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

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