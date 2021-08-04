Боевики пять раз нарушили "тишину" на Донбассе

В среду, 4 августа, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, в Луганской области совершил пролет с пересечением линии разграничения вражеский беспилотник типа "Орлан-10".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Павлополя и Гранитного. Оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.
Кроме того, у Пивденного боевики открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также в районе населенного пункта Мирное пророссийские наемники обстреляли позиции ООС из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 3 августа, боевики девять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.