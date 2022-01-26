Боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое украинских военных

В сторону Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Марьинки враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Широкино противник совершил обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На окраине населенного пункта Пищевик российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, второго - средней тяжести.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.