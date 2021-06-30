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Боевики пугают карантином и создают очереди на КПВВ "Станица Луганская", - Госпогранслужба

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Киев, Среда 30 июня 2021 17:14
Боевики пугают карантином и создают очереди на КПВВ "Станица Луганская", - Госпогранслужба Фото: боевики создают очереди на КПВВ "Станица Луганская" (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" с украинской стороны открылся вовремя и работает в штатном режиме. Однако боевики распространяют слухи об обязательном карантине в Украине и создают на КПВВ очереди.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Согласно решению командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения работают ежедневно с 8:00 до 16:00 часов. В том числе и КПВВ "Станица Луганская, который открылся вовремя", - отмечается в сообщении.

При этом, по словам пограничников, прибывающие с временно оккупированной территории жители говорят, что представители вооруженных формирований распространяют среди них информацию о возобновлении карантина и необходимости прохождения обязательной самоизоляции на подконтрольной правительству Украины территории.

"Также стало известно, что в 12:00 оккупанты искусственно сдерживали лиц, которые пытались выехать с временно оккупированной территории и очень медленно осуществляли пропуск со своей стороны", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

В результате на КПВВ образовалась очередь из около 400 человек. Для ее ликвидации украинская сторона привлекла дополнительные пограничные наряды. "Сейчас очередь на вход на контролируемую Украиной территорию составляет около 20 человек", - отметили в пресс-центре.

Напомним, 29 июня Верховная рада отменила штрафы за выезд из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области через Россию.

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