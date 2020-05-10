Боевики применили ПТРК вблизи Орехово: пострадали 4 военных

Пророссийские боевики вечером 10 мая осуществили коварный обстрел украинских позиций из противотанкового ракетного комплекса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, в результате вражеского обстрела пострадали четверо украинских военнослужащих: один получил ранения и трое - боевые травмирования. Пострадавших военных эвакуировали в лечебное учреждение. Сейчас они в удовлетворительном состоянии.

"Такие коварные и преступные действия не остались без ответа. Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются", - отметили в штабе ООС.

Напомним, ранее в штабе сообщали, что с начала 10 мая на Донбассе боевики 6 раз нарушали режим тишины. Оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение. Тогда о пострадавших среди украинских подразделений не сообщалось.

Также РБК-Украина писало, что 9 мая оккупационные силы из гранатометов различных систем обстреляли окрестности Трехизбенки. Под вражеский обстрел попали жилые дома. Мирные жители не пострадали.