Бойовики перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі, - СЦКК

Зокрема, патруль СММ ОБСЄ вкотре не зміг потрапити в Новоазовськ

Українська сторона СЦКК заявляє про те, що збройні формування Російської Федерації на Донбасі перешкоджають діяльності Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ щодо моніторингу. Про це повідомляє прес-служба операції об'єднаних сил (ООС).

Мова йде про перешкоди щодо моніторингу процесу розведення сил і засобів, а також обмеження доступу до ділянок розведення, як це передбачено Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів від 21 вересня 2016 року.

Зокрема, у період з 27 липня до 2 серпня 2018 року зареєстровано 14 випадків обстрілів безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ з боку збройних формувань РФ. Крім цього, зареєстровано два випадки постановки перешкод безпілотникам СММ ОБСЄ засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Також у цей період члени збройних формувань РФ 176 разів забороняли патрулям СММ ОБСЄ доступ до об’єктів, передбачених домовленостями про контроль за дотриманням режиму припинення вогню та відведення озброєнь.

Зокрема, патруль СММ ОБСЄ вкотре не зміг потрапити в Новоазовськ і розташований неподалік пункт пропуску на кордоні з РФ. Також бойовики не дозволили спостерігачам СММ ОБСЄ потрапити на пункти пропуску на кордоні поблизу Ізварино та Сєвєрного.

"Не зважаючи на неодноразові звернення до СММ ОБСЄ, збройні формування РФ продовжують нехтувати взятими на себе у рамках Мінських домовленостей зобов’язаннями щодо припинення вогню та відведення озброєнь", - зазначають у ООС.

Нагадаємо, порівняно з червнем 2018 року, у липні СММ ОБСЄ зареєструвала зростання кількості важкого озброєння і військової техніки у 8,5 разів або у понад 200 одиниць.