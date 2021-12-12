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Боевики снова не позволили патрулям ОБСЕ проехать через линию столкновения

Автор: Анна Полисученко

Боевики российских оккупационных войск в пятницу не позволили патрулям СММ ОБСЕ проехать через линию столкновения. Эти случаи произошли возле Золотого и Молодежного в направлении временно оккупированных районов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на оперативный отчет СММ ОБСЕ №40/2021.

"Утром 11 декабря в Луганской области вооруженные формирования дважды не пропустили и в одном случае задержали проход наблюдателей в подконтрольные правительству районы. Патрули Миссии следовали из неподконтрольных правительству районов", - говорится в отчете.

Первый случай отказа произошел в 09:06 на блокпосту вооруженных формирований РФ у южного края участка разведения сил в районе Золотого. Второй запрет зафиксирован в 11:04 на блокпосту российских вооруженных формирований на автодороге T0504, примерно в 1,5 км юго-западнее Молодежного.

"В первом случае члены вооруженных формирований мотивировали это "отсутствием гарантий безопасности", а во втором - "приказами от своих командиров", - заявили в СММ.

Ранее мы писали, что Украина в ОБСЕ предложила 10 шагов по Донбассу, включая "рождественское перемирие".

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ОБСЕ