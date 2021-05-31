UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики похитили около 150 учеников в Нигерии

Автор: Даша Харченко

Боевики в Нигерии похитили учеников исламской школы в городе Тегина. Речь идет по меньшей мере о 150 человек.

Об этом сообщает Reuters.

По данным главного пресс-секретаря губернатора штата Мэри Ноэль Берже, точное количество учеников школы, которых похитили, пока неизвестно.

Отмечается, что боевики на мотоциклах ворвались в город и открыли огонь. Затем нападавшие направились в исламскую школу и схватили детей. Во время нападения два человека были застрелены.

Вооруженные группы, похищающие людей для получения выкупа, в последние месяцы провели серию рейдов по школам и университетам на севере Нигерии, похитив более 700 студентов.

Напомним, тела двух испанских и одного ирландского журналистов были обнаружены на востоке Буркина-Фасо (Западная Африка).

РБК-Украина писало, что в начале апреля на юго-востоке Нигерии вооруженные боевики напали на тюрьму. В результате более 1800 заключенным удалось скрыться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НигерияАфрика