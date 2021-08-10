ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики відпрацювали на Донбасі танковий наступ з підтримкою артилерії

Новость на русском →
Донбас, Вівторок 10 серпня 2021 15:33
Бойовики відпрацювали на Донбасі танковий наступ з підтримкою артилерії Фото: бойовики відпрацювали танковий наступ на Донбасі (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Незаконні збройні формування Росії минулого тижня провели командно-штабні навчання своїх окупаційних корпусів на Донбасі. Окупанти відпрацювали наступ танкових та мотострілецьких підрозділів з підтримкою артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Також, за даними української розвідки, проросійські бойовики проводили заходи бойового злагодження артилерійських і мінометних підрозділів з проведенням практичних стрільб.

"Крім того, командування збройних формувань Російської Федерації здійснювало посилений контроль за підготовкою підпорядкованих з’єднань та частин до проведення зборів із резервістами", - зазначили в Міноборони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС боевики на Донбассе
NEWS
Субсидії по-новому: як призначатимуть виплати і чи вистачить на всіх грошей
Субсидії по-новому: як призначатимуть виплати і чи вистачить на всіх грошей
DAILY
Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зі щитом або на щиті. Як змінювалася українська армія за 30 років Незалежності