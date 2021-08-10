Бойовики відпрацювали на Донбасі танковий наступ з підтримкою артилерії
Фото: бойовики відпрацювали танковий наступ на Донбасі (Getty Images)
Незаконні збройні формування Росії минулого тижня провели командно-штабні навчання своїх окупаційних корпусів на Донбасі. Окупанти відпрацювали наступ танкових та мотострілецьких підрозділів з підтримкою артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Також, за даними української розвідки, проросійські бойовики проводили заходи бойового злагодження артилерійських і мінометних підрозділів з проведенням практичних стрільб.
"Крім того, командування збройних формувань Російської Федерації здійснювало посилений контроль за підготовкою підпорядкованих з’єднань та частин до проведення зборів із резервістами", - зазначили в Міноборони.