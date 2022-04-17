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Боевики ОРДЛО устроили перестрелку с россиянами в Новой Каховке, - Ким

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Новая Каховка, Воскресенье 17 апреля 2022 11:26
Боевики ОРДЛО устроили перестрелку с россиянами в Новой Каховке, - Ким Фото: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

В оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) боевики из отдельных районов Донецкой и Луганской областей устроили перестрелку с российскими военными. Инцидент произошел вчера, 16 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

"Вчера в Новой Каховке приличная перестрелка была между ОРДЛО и российскими военными или Росгвардией, точно не знаю. Даже не знаю, за кого болеть в этой ситуации. Вроде ОРДЛО как-то и нашими были когда-то", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новой Каховке уже начали печатать бюллетени для так называемого референдума о создании "Херсонской народной республики". По данным украинской стороны, его проведение планируется на первую декаду мая.

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Новая Каховка ОРДЛО Война России против Украины
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