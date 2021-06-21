Боевики ограничивают деятельность наблюдателей на Донбассе, - генсек ОБСЕ

"Есть проблема. На их деятельность (миссии ОБСЕ - ред.) наложены серьезные ограничения, особенно на неподконтрольных правительству Украины территориях. Они не могут выполнять свою работу", - сказала она, добавив, что наблюдательным миссиям организации не дают доступа на "земле".

Генсек назвала "удивительным" тот факт, что наблюдательные миссии ОБСЕ удалось сформировать. "Это настоящая многосторонняя и международная миссия, в которой работают представители 44 стран", - добавила она.

Шмид также подчеркнула важность возобновления работы контрольных пропусков въезда-выезда (КПВВ). "Важно вновь открыть пункты пересечения границ и КПП, потому что практически 96% переходов закрыты, а это очень сильно бьет по возможностям людей, которые там живут. Особенно по пожилым людям. Это серьезное препятствие на пути к возвращению к нормальной жизни", - отметила генсек ОБСЕ.

Она пообещала сделать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины. Однако, по ее словам, для этого нужно чтобы все стороны, подписавшие минские соглашения, переподтвердили свои обязательства и "с новой силой взялись за их исполнение".

"Также важно подтвердить свою приверженность общим рамочным договоренностям, особенно тем что были достигнуты в Париже в 2019 году", - добавила генсек ОБСЕ.