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Боевики ограничили ОБСЕ в доступе к украинско-российской границе

Автор: Максим Зайченко

Российские наемники на Донбассе не пропустили через свои блокпосты наблюдателей миссии ОБСЕ неподалеку Вознесеновки в Луганской области и Новоазовска - в Донецкой области.

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Об этом говорится в отчете миссии.

"5 сентября в пункте пропуска на границе неподалеку от населенного пункта Вознесеновка (бывший Червонопартизанск; неподконтрольный правительству, 65 км к юго-востоку от Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю миссии покинуть этот район", - говорится в отчете.

Возле Новоазовска оккупанты отказали патрулю миссии в пересечении, объяснив это отсутствием разрешения от командиров.

Отметим, эти населенные пункты находятся в непосредственной близости от неподконтрольного участка украинско-российской границы.

Также РБК-Украина писало, что ОБСЕ после начала перемирия 27 июля зафиксировала 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В частности, на Донбассе прогремели 173 взрыва.

Напомним, 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирия в результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранение.

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