Боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

На Донбассе пророссийские боевики один раз обстреляли позиции украинских военных в субботу, 16 января. Пострадавших и погибших нет.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Огонь боевики открывали возле населенного пункта Луганское. Обстреливали украинские позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Ответный огонь военные не открывали.

Утром сообщалось, что за сутки 15 января в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять случаев нарушения "режима тишины". Ранен один украинский военнослужащий.

Как отметили в Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, 15 января около 22.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе Волновахи получил ранение один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Ему оказана медицинская помощь, состояние стабильное.

Напомним, что сегодня СМИ так называемых "ДНР/ЛНР" сообщили о передаче Украине пленных в одностороннем порядке. Среди них якобы женщины, пожилые и люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, которые не воевали в составе украинских войск.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал эту ситуацию попыткой России уклониться от договоренностей.