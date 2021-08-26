Боевики на один день откроют КПВВ "Еленовка" под Донецком

В пятницу, 27 августа, боевики откроют контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Еленовка" под Донецком. КПВВ будет работать с 9:00 до 16:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Для граждан, которые въезжают из оккупированной территории, необходимо иметь регистрацию на подконтрольной территории Украины.

Для въезда на оккупированную часть Донецкой области необходимо получить разрешение "межведомственного штаба ДНР". Также необходимо заполнить бланк-согласие "на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования", либо сдать экспресс-тест на COVID за 730 грн (1900 рублей).

В случае отрицательного результата теста въезжающим необходимо будет дать согласие на самоизоляцию. При положительном тесте человека направят в больницу.