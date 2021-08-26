ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики на один день відкриють КПВВ "Оленівка" під Донецьком

Новость на русском →
Донбас, Четвер 26 серпня 2021 14:25
Бойовики на один день відкриють КПВВ "Оленівка" під Донецьком Фото: бойовики на один день відкриють КПВВ "Оленівка" під Донецьком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 27 серпня, бойовики відкриють контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Оленівка" під Донецьком. КПВВ працюватиме з 9: 00 до 16: 30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Для громадян, які в'їжджають з окупованої території, необхідно мати реєстрацію на підконтрольній території України.

Для в'їзду на окуповану частину Донецької області необхідно отримати дозвіл "міжвідомчого штабу ДНР". Також необхідно заповнити бланк-згоду" на направлення в стаціонарне відділення закладу охорони здоров'я для проведення обстеження", або здати експрес-тест на COVID за 730 грн (1900 рублів).

У разі негативного результату тесту в'їжджаючим необхідно буде дати згоду на самоізоляцію. При позитивному тесті людини направлять до лікарні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас КПВВ
NEWS
Прогноз на осінь: коли можливий новий сплеск коронавіруса в Україні
Прогноз на осінь: коли можливий новий сплеск коронавіруса в Україні
DAILY
Незалежність в цифрах. Як змінилася економіка України за 30 років
Олександр Білоусфінансовий редактор Незалежність в цифрах. Як змінилася економіка України за 30 років