Бойовики на один день відкриють КПВВ "Оленівка" під Донецьком

У п'ятницю, 27 серпня, бойовики відкриють контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Оленівка" під Донецьком. КПВВ працюватиме з 9: 00 до 16: 30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Для громадян, які в'їжджають з окупованої території, необхідно мати реєстрацію на підконтрольній території України.

Для в'їзду на окуповану частину Донецької області необхідно отримати дозвіл "міжвідомчого штабу ДНР". Також необхідно заповнити бланк-згоду" на направлення в стаціонарне відділення закладу охорони здоров'я для проведення обстеження", або здати експрес-тест на COVID за 730 грн (1900 рублів).

У разі негативного результату тесту в'їжджаючим необхідно буде дати згоду на самоізоляцію. При позитивному тесті людини направлять до лікарні.