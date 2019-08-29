Боевики на Донбассе накрыли обстрелами Пивденное и Марьинку

На Донбассе с начала суток вооруженные формирования России и ее наемники продолжили нарушение режима тишины - на линии боевого соприкосновения зафиксировано пять вооруженных провокаций. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба ведомства.

Как сообщил Гуцуляк, противник применял вооружение БМП и стрелковое оружие по защитникам Зайцево. С направления от шахты Гагарина оккупированной Горловки противник вел прицельные обстрелы из гранатометов, а также стрелкового оружия по украинским военный в Пивденном.

"После 5:00 утра вражеский обстрел также зафиксирован в районе Марьинки, где оккупанты применили от пгт Александровка крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. С 09.25 защитники Водяного находились под вражеским обстрелом из ручных противотанковых и автоматических гранатометов. Оккупанты вели огонь по направлению от Ужовки", - сказал Гуцуляк.

Как отмечается, потерь среди защитников Украины с начала этого периода нет.

Напомним, в среду, 28 августа, КПВВ "Майорское" возобновил свою работу после временного закрытия из-за обстрелов боевиков. По данным украинской стороны, противник обстрелял объекты гражданской инфраструктуры из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. КПВВ закрывали из-за угрозы для жизни мирных жителей.