Боевики обстреляли Верхнеторецкое, ранили местную жительницу

Иллюстративное фото (flickr.com osce_smmu)

Женщина получила осколочное ранение ноги

Пророссийские незаконные вооруженные формирования 4 апреля обстреляли жилые районы Верхнеторецкого, в результате чего была ранена мирная жительница. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, около 17:00 оккупационные силы со станковых противотанковых гранатометов открыли огонь по жилому сектору Верхнеторецкого. Отмечается, что населенный пункт значительно удален от позиций украинских военных.

"В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница гражданка Д., которая в это время находилась на приусадебном участке собственного дома. Женщину оперативно доставили в городскую больницу г. Торецк и оказали квалифицированную медицинскую помощь", - рассказали в штабе.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, представители украинской стороны Совместного центра по контролю и координации и гражданско-военного сотрудничества Объединенных сил.

"Такими действиями вооруженные формирования РФ в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных местных жителей и вновь подтвердили преступную суть установленного на захваченных территориях оккупационного режима", - отметили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики вчера обстреляли пришкольную территорию и жилой сектор Новотошковского. По факту обстрела прокуратура Луганской области открыла уголовное производство.