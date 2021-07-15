Боевики обстреляли украинский Нью-Йорк: разрушен дом мирного жителя

"Сегодня около 19:30 российские оккупанты совершили обстрел поселка городского типа Нью-Йорк, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, в результате обстрела повреждения получил дом и гараж местного жителя - у них разрушены крыши. "Информации о пострадавших на данный момент нет", - добавил он.

Кириленко уточни, что правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны). Детали происшествия устанавливаются.

Фото: боевики на Донбассе обстреляли украинский Нью-Йорк (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)