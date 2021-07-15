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Боевики обстреляли украинский Нью-Йорк: разрушен дом мирного жителя

Автор: Дмитрий Кузнецов

Пророссийские боевики обстреляли Нью-Йорк в Донецкой области. В результате артиллерийского удара повреждена крыша дома, сильные повреждения получил гараж и хозяйственные постройки одного из местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко.

"Сегодня около 19:30 российские оккупанты совершили обстрел поселка городского типа Нью-Йорк, в очередной раз доказывая, что жизнь мирного населения для них ничего не стоит", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, в результате обстрела повреждения получил дом и гараж местного жителя - у них разрушены крыши. "Информации о пострадавших на данный момент нет", - добавил он.

Кириленко уточни, что правоохранители предварительно квалифицировали обстрел по ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны). Детали происшествия устанавливаются.

Фото: боевики на Донбассе обстреляли украинский Нью-Йорк (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Напомним, 1 июля Верховная рада переименовала поселок городского типа Новгородское в Нью-Йорк.

Подробнее об историческом названии этого населенного пункта читайте в материале РБК-Украина.

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