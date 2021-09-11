Боевики обстреляли украинских военных на Донбассе, трое получили ранения
Фото: на Донбассе ранены трое украинских военных (mil.gov.ua)
Сегодня, 11 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли позиции украинских защитников из запрещенного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".
"В результате вражеского обстрела трое военнослужащих получили ранения средней тяжести", - говорится в сообщении.
Воинов срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение.
РБК-Украина писало, что с начала суток, 11 сентября, боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще трое бойцов получили осколочные ранения.
10 сентября на востоке обошлось без жертв.