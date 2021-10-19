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Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки и Зайцево

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Донбасс, Вторник 19 октября 2021 12:45
Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки и Зайцево Фото: боевики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки и Зайцево (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

На Донбассе российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции наших защитников возле Авдеевки и Зайцево.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-центр Минобороны.

"С начала суток, 19 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В частности, вблизи Авдеевки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Также в сторону Зайцево оккупанты применили ручные станковые гарнатометы и стрелковое оружие.

По информации штаба, потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеского обстрела не зафиксировано.

Указано, что на вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ и заставили его прекратить огневую активность.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики семь раз нарушали режим прекращения огня, используя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

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