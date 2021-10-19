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На Донбассе боевики семь раз обстреляли украинских военных

Новина українською →
Донбасс, Вторник 19 октября 2021 07:36
На Донбассе боевики семь раз обстреляли украинских военных Фото: боевики 7 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе (фото facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Анна Полисученко

На Донбассе боевики семь раз обстреляли украинских военных. Один раз обстрелы осуществлялись с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Вооруженные формирования РФ продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования ответного огня.

За прошедшие сутки, 18 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Позиции украинских воинов возле Песков враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Водяного наемники применили ручные и автоматические противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Неподалеку Крымского вражеские вооруженные формирования дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7 часов утра 19 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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