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Боевики обстреляли село Невельское. Разрушены два дома

Автор: Анастасия Рокитна

Село Невельское (Донецкая область) обстреляли боевики. Повреждены семь домов, два из которых разрушены.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Боевики второй раз за эту неделю обстреляли село в Донецкой области.

"Утром, в 6:45, в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в 02:30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Авдеевки. Повреждены семь домов, два из которых разрушены. Жертв среди населения нет.

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