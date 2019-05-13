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Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Богдановки и Марьинки

Новости » Общество    13.05.2019 - 13:56
Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Богдановки и Марьинки
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Оккупанты совершили два прицельных обстрела позиций Вооруженных сил Украины

Боевики на Донбассе с начала суток 13 мая совершили два прицельных обстрела позиций Вооруженных сил Украины возле населенных пунктов Богдановка и Марьинка. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток российско-оккупационные войска совершили два прицельных обстрела наших позиций на Донецком направлении", - сообщил Гуцуляк.

По его словам, с 04:00 враг нарушил режим тишины из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета по защитникам Богдановки, а с 06:20 из автоматического гранатомета на станке и крупнокалиберных пулеметов вел огонь в районе Марьинки.

В результате вражеских обстрелов с начала текущих суток потерь среди украинских военных нет.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 12 мая, в результате взрыва минометной мины противника получил травмы один военный операции Объединенных сил, еще один получил ранения во время обстрелов.

В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донбасса На Донбассе украинский военный травмировался на мине, еще один попал под обстрел
Темы: Новости ООС
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