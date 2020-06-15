Боевики обстреляли позиции ООС возле Новоселовки из тяжелого вооружения

Российские оккупационные войска от начала суток один раз обстреляли украинские позиции. Защитники в ответ вели адекватные оборонительные действия из имеющихся огневых средств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, вблизи населенного пункта Новоселовка-2 боевики совершили два выстрела по украинских военных с 5:26 по 6:50. Обстрел велся из противотанковых ракетных комплексов.

Как отмечается, украинские военнослужащие адекватно ответили на обстрел боевиков. Потерь среди защитников нет.

Напомним, украинские военные на Донбассе получили 15 обстрелов со стороны российских оккупантов в течение воскресенья, 14 июня, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что 13 июня погиб один украинский военный, и еще двое получили ранения.