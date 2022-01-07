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Боевики обстреляли подразделения ООС возле Катериновки

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 7 января в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Оккупанты нарушили "тишину" вблизи Катериновки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Пророссийские боевики обстреливали позиции украинских военных возле Катериновки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов подразделения Объединенных сил потерь не понесли.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - заявили в штабе ООС.

Как отметили в штабе, сейчас подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию на Донбассе.

Напомним, вчера оккупанты дважды открывали огонь на Донбассе.

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ДонбассООС