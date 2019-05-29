Боевики обстреляли Пески из противотанковых управляемых ракет

На Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь вооруженных провокаций со стороны противника. Об этом говорилась на брифинге Минобороны.

Сообщается, что под вражеским огнем с начала этого периода находились опорные пункты подразделений Объединенных сил в районе н.п. Пески, Марьинка, Гнутово, Водяное и Новотроицкое. Больше всего враг активизировался в районе села Пески, которое обстрелял три раза из противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра. Также довольно мощным был вражеский обстрел Водяного, где сегодня в семь утра оккупанты потратили сорок девять снарядов из ствольной артиллерии 122 калибра.

В остальных случаях оккупационные войска вели огонь из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, включая пулеметами крупного калибра. В свою очередь подразделения Объединенных сил отвечали огнем из станковых противотанковых гранатометов и другого пехотного оружия.

По предварительной информации, с начала текущих суток боевых потерь в рядах украинских войск нет, ситуация остается контролируемой подразделениями Объединенных сил.

Напомним, за прошедшие сутки 28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный получил ранения.