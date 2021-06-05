UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики обстреляли Пески и Новгородское: били из минометов

Автор: Наталья Скороход

За прошедшие сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. 4 июня они обстреливали позиции ООС в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Боевики вели обстрел по позициям наших военных недалеко от населенных пунктов Пески и Новгородское в Донецкой области. В ООС уточняют, что оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

В ООС сообщают, что за прошедшие сутки в рядах украинских воинов не было ни раненых, ни убитых.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Также по состоянию на сегодняшнее утро, 5 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

О фактах нарушений со стороны боевиков украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - отметили в ООС.

Напомним, в ОБСЕ насчитали почти 80 нарушений за 3 июня. Там слышали взрывы и выстрел из стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе прячут вооружение и отрабатывают некоторые маневры. Их подразделения учат выдвигаться с техникой и вооружением в районы оперативного назначения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбасс